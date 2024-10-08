İstanbul serbest piyasada dolar 34,2790 liradan, avro 37,6780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2770 liradan alınan dolar, 34,2790 liradan satılıyor. 37,6760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,6780 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2570 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6400 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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