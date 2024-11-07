İstanbul serbest piyasada dolar 34,1980 liradan, avro 36,8800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,1960 liradan alınan dolar, 34,1980 liradan satılıyor. 36,8780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2360 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7270 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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