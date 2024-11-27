İstanbul serbest piyasada dolar 34,6570 liradan, avro 36,3070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6550 liradan alınan dolar, 34,6570 liradan satılıyor. 36,3050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,6470 lira, avronun satış fiyatı ise 36,4200 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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