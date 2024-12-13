İstanbul serbest piyasada dolar 34,9490 liradan, avro 36,6110 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,9470 liradan alınan dolar, 34,9490 liradan satılıyor. 36,6090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6110 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,8710 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7120 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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