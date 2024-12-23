İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2040 liradan, avro 36,8800 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,2020 liradan alınan dolar, 35,2040 liradan satılıyor. 36,8780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,1900 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6510 lira olmuştu.
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