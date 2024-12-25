İstanbul serbest piyasada dolar 35,2750 liradan, avro 36,8800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,2730 liradan alınan dolar, 35,2750 liradan satılıyor. 36,8780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,2560 lira, avronun satış fiyatı ise 36,8380 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?