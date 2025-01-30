İstanbul serbest piyasada dolar 35,7940 liradan, avro 37,3050 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,7920 liradan alınan dolar, 35,7940 liradan satılıyor. 37,3030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,3050 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,7790 lira, avronun satış fiyatı ise 37,1930 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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