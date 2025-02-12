İstanbul serbest piyasada dolar 36,0550 liradan, avro 37,3480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,0530 liradan alınan dolar, 36,0550 liradan satılıyor. 37,3460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,3480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,0490 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2250 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?