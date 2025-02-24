İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4340 liradan, avro 38,3160 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 36,4320 liradan alınan dolar, 36,4340 liradan satılıyor. 38,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 38,3160 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 36,4100 lira, avronun satış fiyatı ise 37,3370 lira olmuştu.
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