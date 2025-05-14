İstanbul serbest piyasada dolar 38,7840 liradan, avro 43,4280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,7820 liradan alınan dolar, 38,7840 liradan satılıyor. 43,4260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,4280 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,7710 lira, avronun satış fiyatı ise 43,2380 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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