İstanbul serbest piyasada dolar 39,8470 liradan, avro 47,0040 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,8450 liradan alınan dolar, 39,8470 liradan satılıyor. 47,0020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0040 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,8440, avronun satış fiyatı ise 46,9010 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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