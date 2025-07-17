İstanbul serbest piyasada dolar 40,2650 liradan, avro 46,9010 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,2630 liradan alınan dolar, 40,2650 liradan satılıyor. 46,8090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,9010 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,2450, avronun satış fiyatı ise 46,6160 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?