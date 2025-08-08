İstanbul serbest piyasada dolar 40,7110 liradan, avro 47,4420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,7090 liradan alınan dolar, 40,7110 liradan satılıyor. 47,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,4420 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,6190, avronun satış fiyatı ise 47,4140 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?