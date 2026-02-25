İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8650 liradan, avro 51,8070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,8630 liradan alınan dolar, 43,8650 liradan satılıyor. 51,8050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,8070 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,8580, avronun satış fiyatı ise 51,6820 lira olmuştu.
