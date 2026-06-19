İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4440 liradan, avro 53,1440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,4420 liradan alınan dolar, 46,4440 liradan satılıyor. 53,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,1440 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,4450 lira, avronun satış fiyatı ise 53,2840 lira olmuştu.
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