İstanbul serbest piyasada dolar 47,1840 liradan, avro 54,0270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,1820 liradan alınan dolar, 47,1840 liradan satılıyor. 54,0250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,0270 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 47,1680 lira, avronun satış fiyatı ise 53,9780 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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