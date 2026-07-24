İstanbul serbest piyasada dolar 47,3490 liradan, avro 53,9230 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,3470 liradan alınan dolar, 47,3490 liradan satılıyor. 53,9210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,9230 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,2380 lira, avronun satış fiyatı ise 53,8330 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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