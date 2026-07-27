İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
Dolar 47,3620 lira, avro 54,0680 liradan işlem görüyor. Cuma gününe göre artış var.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,3620 liradan, avro 54,0680 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,3600 liradan alınan dolar, 47,3620 liradan satılıyor. 54,0660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,0680 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 47,3450 lira, avronun satış fiyatı ise 53,8600 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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