İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
Dolar 47,7370 lira, avro 55,1370 lira olarak serbest piyasada işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,7370 liradan, avro 55,1370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,7350 liradan alınan dolar, 47,7370 liradan satılıyor. 55,1350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,1370 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,7140 lira, avronun satış fiyatı ise 55,1300 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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