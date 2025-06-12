İstanbul serbest piyasada dolar 39,1990 liradan, avro 44,3020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,1970 liradan alınan dolar, 39,1990 liradan satılıyor. 44,3000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,3020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,1850, avronun satış fiyatı ise 45,0130 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güncellendi - Son Dakika
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