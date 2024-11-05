İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3520 liradan, avro 37,4150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,3500 liradan alınan dolar, 34,3520 liradan satılıyor. 37,4130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,4150 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3470 lira, avronun satış fiyatı ise 37,4870 lira olmuştu.
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