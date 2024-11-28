İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6560 liradan, avro 36,6520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6540 liradan alınan dolar, 34,6560 liradan satılıyor. 36,6500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6520 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,6580 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6410 lira olmuştu.
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