İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7880 liradan, avro 36,8180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,7860 liradan alınan dolar, 34,7880 liradan satılıyor. 36,8160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8180 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,7070 lira, avronun satış fiyatı ise 36,8000 lira olmuştu.
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