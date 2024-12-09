İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8060 liradan, avro 36,7140 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,8040 liradan alınan dolar, 34,8060 liradan satılıyor. 36,7120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7140 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,7800 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9130 lira olmuştu.
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