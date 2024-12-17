İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9700 liradan, avro 36,7660 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,9680 liradan alınan dolar, 34,9700 liradan satılıyor. 36,7640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7660 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 37,7560 lira olmuştu.
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