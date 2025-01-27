İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 35,6990 liradan, avro 37,3840 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,6970 liradan alınan dolar, 35,6990 liradan satılıyor. 37,3820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,3840 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,6890 lira, avronun satış fiyatı ise 37,4110 lira olmuştu.
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