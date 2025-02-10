İstanbul serbest piyasada dolar 36,0370 liradan, avro 37,1650 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 36,0350 liradan alınan dolar, 36,0370 liradan satılıyor. 37,1630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,1650 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,9810 lira, avronun satış fiyatı ise 37,3210 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?