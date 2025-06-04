İstanbul serbest piyasada dolar 39,1430 liradan, avro 44,5410 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,1410 liradan alınan dolar, 39,1430 liradan satılıyor. 44,5390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,5410 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,1330, avronun satış fiyatı ise 44,5580 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?