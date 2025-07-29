İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5740 liradan, avro 47,0310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,5720 liradan alınan dolar, 40,5740 liradan satılıyor. 47,0290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0310 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,5600, avronun satış fiyatı ise 47,2220 lira olmuştu.
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