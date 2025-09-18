İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3230 liradan, avro 48,8330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,3210 liradan alınan dolar, 41,3230 liradan satılıyor. 48,8310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8330 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,2840, avronun satış fiyatı ise 48,9650 lira olmuştu.
