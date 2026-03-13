İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

13.03.2026 09:11
İstanbul serbest piyasada doları 44,1890, avroyu 50,8610 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1890 liradan, avro 50,8610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,1870 liradan alınan dolar, 44,1890 liradan satılıyor. 50,8590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,8610 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,1180, avronun satış fiyatı ise 51,0130 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika

09:19
08:14
08:03
07:49
07:15
06:37
SON DAKİKA: İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
