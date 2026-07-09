İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
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İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

09.07.2026 09:10
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İstanbul serbest piyasada dolar 46,8770 lira, avro ise 53,7040 lira ile işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,8770 liradan, avro 53,7040 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,8750 liradan alınan dolar, 46,8770 liradan satılıyor. 53,7020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,7040 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,8590 lira, avronun satış fiyatı ise 53,5090 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika

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