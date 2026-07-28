İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,3780, avro 53,8990 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,3780 liradan, avro 53,8990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,3760 liradan alınan dolar, 47,3780 liradan satılıyor. 53,8970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,8990 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,3510 lira, avronun satış fiyatı ise 53,9000 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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