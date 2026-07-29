İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,3990 lira, avro ise 54,0740 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,3990 liradan, avro 54,0740 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,3970 liradan alınan dolar, 47,3990 liradan satılıyor. 54,0720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,0740 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,3770 lira, avronun satış fiyatı ise 53,9130 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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