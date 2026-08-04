İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5530 lira, avro 54,7650 lira ile güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5530 liradan, avro 54,7650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,5510 liradan alınan dolar, 47,5530 liradan satılıyor. 54,7630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,7650 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,5350 lira, avronun satış fiyatı ise 54,8250 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?