İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar 34,36 TL, Euro 36,60 TL - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar 34,36 TL, Euro 36,60 TL

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3640 TL, avro 36,6010 TL'den işlem görüyor.

12.11.2024 09:16
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İstanbul serbest piyasada dolar 34,3640 liradan, avro 36,6010 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,3620 liradan alınan dolar, 34,3640 liradan satılıyor. 36,5990 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6010 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,3440 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5990 lira olmuştu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar 34,36 TL, Euro 36,60 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar 34,36 TL, Euro 36,60 TL - Son Dakika
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