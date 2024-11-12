İstanbul serbest piyasada dolar 34,3640 liradan, avro 36,6010 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,3620 liradan alınan dolar, 34,3640 liradan satılıyor. 36,5990 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6010 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3440 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5990 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar 34,36 TL, Euro 36,60 TL - Son Dakika
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