İstanbul serbest piyasada dolar 35,3950 liradan, avro 36,3580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,3930 liradan alınan dolar, 35,3950 liradan satılıyor. 36,3560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3580 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3190 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5040 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro - Son Dakika
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