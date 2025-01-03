İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3950 lira, avro 36,3580 liradan işlem görüyor.

03.01.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3950 liradan, avro 36,3580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,3930 liradan alınan dolar, 35,3950 liradan satılıyor. 36,3560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3580 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,3190 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5040 lira olmuştu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
09:15 Serdar Ali Çelikler’in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
07:54 Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:56 İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
13:56 Toki binlerce konutu teslim edecek Toki binlerce konutu teslim edecek
13:54 Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımı değişti Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti
13:48 Simge ’’Kısmetimi kapatıyor’’ demişti: Icardi atağa geçti Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti
13:48 Kaçakçıların kullandığı araçlara bakın Hepsi servet değerinde Kaçakçıların kullandığı araçlara bakın! Hepsi servet değerinde
13:35 16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu 16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
13:28 Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 09:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.