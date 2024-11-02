İstanbul'da Ekim'de Sivri Biber Pahalılığında Öne Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Ekim'de Sivri Biber Pahalılığında Öne Çıktı

Ekim ayında İstanbul'da sivri biber fiyatı %56,17 arttı, limon ise %10,46 ucuzladı.

02.11.2024 11:05
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İstanbul'da Ekim ayında en çok sivri biber pahalandı. En çok ucuzlayan ürün ise limon oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 147'sinin perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EKİM AYINDA SİVRİ BİBER FİYATI YÜZDE 56,17 ARTTI

Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 56,17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 48,72 ile kadın kazağı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 43,90 ile Kabak, yüzde 42,48 ile salatalık, giyim harcamaları erkek giyimi alt grubundan yüzde 39,62 ile palto-erkek, kadın giyimi alt grubundan yüzde 38,07 ile bluz-kadın, erkek giyimi alt grubundan yüzde 37,75 ile takım elbise ve yüzde 37,32 ile pardösü-erkek oldu.

EKİM AYINDA LİMON YÜZDE 10,46 UCUZLADI

2024 Ekim ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 10,46 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 7,32 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 7,20 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 3,33 ile tiyatro bilet ücreti, gıda harcamaları grubu tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler alt grubundan yüzde 2,27 ile şişe suyu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Ekim'de Sivri Biber Pahalılığında Öne Çıktı - Son Dakika

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