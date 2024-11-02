İstanbul'da Ekim Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da Ekim Fiyatları Açıklandı

Ekim'de en çok artan ürün sivri biber, en çok düşen ürün ise limon oldu.

02.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, ekimde fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün sivri biber, en çok düşen ürün ise limon oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 147'sinin perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekimde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 56,17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları, giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 48,72 ile kadın kazağı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 43,90 ile kabak, aynı gruptan yüzde 42,48 ile salatalık, giyim harcamaları erkek giyimi alt grubundan yüzde 39,62 ile erkek paltosu, kadın giyimi alt grubundan yüzde 38,07 ile kadın bluzu, erkek giyimi alt grubundan yüzde 37,75 ile takım elbise ve aynı gruptan yüzde 37,32 ile erkek pardösü oldu.

Ekimde, gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 10,46 ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünler, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 7,32 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 7,20 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 3,33 ile tiyatro bilet ücreti, gıda harcamaları grubu tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler alt grubundan yüzde 2,27 ile şişe suyu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, İto, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Ekim Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:21 Dizi oyuncusu hırsız çıktı Dizi oyuncusu hırsız çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:18:25. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ekim Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.