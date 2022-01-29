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İstanbul'da ekmeğe zam geliyor! Avrupa yakasında 3.5, Anadolu yakasında 4 TL! - Son Dakika

İstanbul'da ekmeğe zam geliyor! Avrupa yakasında 3.5, Anadolu yakasında 4 TL!

29.01.2022 08:27
İstanbul'da ekmeğe zam geliyor! Avrupa yakasında 3.5, Anadolu yakasında 4 TL!

Aralık ayında yapılan zamla 3 TL'ye satılmaya başlanan ekmeğe yine zam geldi. Ay başından itibaren İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'deki fırınlarda ekmek 3.5 TL'den, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'de de 4 TL'den satılmaya başlanacak.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, önlem alınmaması durumunda 1 ay sonra 5-6 liralara ekmeğin satılacağını söyledi.

RUHSATSIZ FIRINLAR VAR, İDDİASI

Hem girdi maliyetlerindeki artış hem de ruhsatsız fırınlar nedeniyle işlerin oldukça zorlaştığını ifade eden Kolivar, kamunun mutlaka adım atması gerektiğini belirtti.

İstanbul'da bin 500 civarında ruhsatsız fırın olduğunu söyleyen Kolivar, kaçak olmalarına rağmen bunlara doğalgaz, elektrik ve su verildiğini, dürüst çalışan fırıncı esnafının da hakkının yendiğini kaydetti. Kolivar, "Tarım Bakanlığı ve bazı ilçe belediyeleri bunlara göz yumuyor" dedi.

Ruhsatsız çalışan bin 500 fırının 500'ünde üretim izni dahi olmadığını söyleyen Cihan Kolivar, ilgili mercilere başvurmalarına rağmen yıllardır sonuç alınamadığını belirtti. Kaçak fırınların kapatılması durumunda mevcut fırınların kapasiteyi günlük 9 bin ekmeğe çıkaracağını anlatan Kolivar, yaptıkları hesap sonrası kapasite artırımıyla ekmeğin 1.5 TL ucuza satılabileceğini dile getirdi.

ZAM KARARI NASIL ALINIYOR?

Ekmeğe resmi zam kararı, ticaret odalarına bağlı meslek odaları tarafından alınıyor. Ancak son 6 ayda un, maya, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle fırınlar oda kararını beklemeden kendileri zam yapıyorlar. Şu anda İstanbul'da resmi ekmek fiyatı ise 2.5 TL.

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SON DAKİKA: İstanbul'da ekmeğe zam geliyor! Avrupa yakasında 3.5, Anadolu yakasında 4 TL! - Son Dakika
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