İstanbul'da Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor
İstanbul'da Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor

20.02.2026 13:39
Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul'da fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler devam ediyor.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, ramazan ayı vesilesiyle fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla il genelinde denetimlerine devam etti.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'nda temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketiciyi mağdur eden piyasa bozucu uygulamalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği, Haksız Fiyat Artışı düzenlemeleri ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler neticesinde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, idari yaptırım uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi ve ayrıca görev ve yetki alanına giren konular yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili kurullarınca incelenmesi amacıyla tutanaklar düzenlendi.

Yetkililer, ramazan ayı süresince 81 ilde, başta temel tüketim ürünleri olmak üzere, denetimlerin halkın refah ve huzuru için sıkı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Yıl başından beri 48 bin firma ve 5,7 milyon ürün denetlendi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise 2026 yılı piyasa denetim sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2026 yılının ilk 45 gününde 48 bin 122 firma ve 5,7 milyon ürünün denetlendiği, tespit edilen aykırılıklar için 506 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirildi.

Bu dönemde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla gıda perakendeciliği sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde 29 bin 626 firmanın denetlendiği belirtilen açıklamada, yapılan kontrollerde 20 bin 79 ihlal tespit edildiği ve 80 milyon lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde ise aykırılık tespit edilen 10 bin 847 ürüne yaklaşık 43 milyon lira ceza kesildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi

24 saat son dakika haber yayını
