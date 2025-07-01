İstanbul'da Haziran Enflasyonu: Yüzde 44,38 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Haziran Enflasyonu: Yüzde 44,38 Artış

01.07.2025 12:42
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İstanbul'da Haziran ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1,77, yıllık yüzde 44,38 arttı.

İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Haziran ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1,77, yıllık bazda yüzde 44,38 arttı.

İstanbul'un Haziran ayı enflasyonu belli oldu. 2025 Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,77 olarak gerçekleşti. 2024 Haziran ayına göre 2025 Haziran ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.

2025 Haziran ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre konut harcamaları grubunda yüzde 2,70, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,57, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,98, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,93, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 1,67, eğitim harcamaları grubunda yüzde 1,45, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 0,97, sağlık harcamaları grubunda yüzde 0,77, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,71, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,27 ve alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 0,21 artış izlenirken, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 0,07 azalış izlendi.

İstanbul'da 2025 Haziran ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Konut harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde ve kamu kaynaklı bazı hizmetlerde izlenen fiyat değişimleri, ev eşyası harcamaları, lokanta ve otel harcamaları, ulaştırma harcamaları ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri ile gıda harcamaları grubunda mevsim ve piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Haziran ayında en yüksek grup artışı konut harcamaları grubunda (yüzde 2,70), en yüksek grup azalışı ise eğlence ve kültür harcamaları grubunda (0,07) izlendi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Mayıs ayında yüzde 0,69 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Haziran ayında yüzde 1,93 oranında arttı. 2025 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 24,13, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 37,36 oldu. Haziran 2025'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 6,92, madenler grubunda yüzde 3,06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,23, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1 artış izlendi. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi. Yıllık ortalama bazda 2025 yılı haziran ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 77,22, mensucatta yüzde 63,20, kimyevi maddelerde yüzde 35,37, gıda maddelerinde yüzde 34,86, işlenmemiş maddelerde yüzde 30,34, yakacak ve enerjide yüzde 27,19, madenlerde yüzde 20,45 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Haziran Enflasyonu: Yüzde 44,38 Artış - Son Dakika

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