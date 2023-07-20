İstanbul'da İndi-Bindi Ücreti 75 TL Olabilir İddiası - Son Dakika
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İstanbul'da İndi-Bindi Ücreti 75 TL Olabilir İddiası

20.07.2023 21:20

İstanbul'da taksicilerin indi-bindi ücretine yapıldığı iddia edilen zam konuşuluyor. İBB kaynakları, taksicilerin böyle bir talepte bulunduğunu ancak zammın henüz kesinleşmediğini belirtti. En son yapılan zamla birlikte İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 40 TL'ye çıkmıştı.

Verdikleri hizmetten çok karıştıkları skandallarla adlarından söz ettiren taksiciler, bu kez "İndi-bindi" ücretlerine yapıldığı söylenen zamla gündeme geldi. İddiaya göre; İstanbul'da indi-bindi taksi ücreti 75 TL oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İBB kaynakları; taksicilerden böyle bir talep geldiğini ancak zammın henüz kesinleşmediğini belirtti.

"FİKİR OLARAK ORTAYA ATILMIŞTIR"

Sarı taksilerin sık sık gündeme geldiği İstanbul'da bu kez de indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası konuşuluyor. İddiaların sorulduğu İBB kaynakları "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır. Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur." yanıtını verdi.

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkartılmıştı. Taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye yükselmişti.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da İndi-Bindi Ücreti 75 TL Olabilir İddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da İndi-Bindi Ücreti 75 TL Olabilir İddiası - Son Dakika
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