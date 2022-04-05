İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi! - Son Dakika
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İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!

05.04.2022 18:08

Son dakika: İstanbul'da İSKİ'nin zam talebi kabul edildi. Buna göre konutta kullanılan suyun birim fiyatı 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane İBB Başkanlık binasında İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında toplandı.

FATURALARA 7,21 LİRA OLARAK YANSIYACAK

Genel Kurul gündeminde su zammı görüşüldü. İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü yüzde 68.34 zam teklifi, parti gruplarının müzakereleri sonucunda ortak bir karara ulaşıldı. Oy birliğiyle alınan karara göre; 0-15 metreküp arası birinci kademe su fiyatı 8.33 lira oldu. Ancak, 15 metreküpe kadar her 2.5 metreküpte 0.5 metreküp ücretsiz insani su kullanım hakkının uygulanmasına da karar verildi. Bu bedel düşüldüğünde, yeni su birim fiyatı yüzde 29 artışla 7.21 lira olarak faturalara yansıyacak.

İŞ YERİ SU FİYATI 22.40 LİRA OLDU

Öte yandan, 8.35 lira olan 16 metreküp ve üzeri su kullanımı 12.51 lira, 14.95 lira olan iş yeri su fiyatı 22.40 lira, 8.35 lira olan şantiye su fiyatı 12.51 lira, 1.39 lira olan kırsal mahalle konut su fiyatı 2.08 lira, 3.73 lira olan kırsal mahalle iş yeri 2.08 lira olarak belirlendi.

YORUMLAR (2)
  • Koray Demir: asgarı ucret 20 bın tl olsada bu ulke artık duzelmez zam yapılan hıc bırseyde dususte olmuyor kdv ler dustu fıyatlar arttı kım bunun sorumlusu dış gucler :) ulke ekonomık olarak buyuk bır cokus yasıyor devlet erkanı ızlesın dıkkatlıce herkesın yakında mal varlıklarına el koyulcak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Emekli Tahminci: Antalyada her ay ayri zam yapiyormus aradim gorevli memur oyle dedi,chp li belediyeler habire zam yapiyor gıkı cikmiyor,turkiyede yapilan zama gelince turkiye ya di bitti kul oldu,sanki millet ittifaki gelse bu zamlari yapmiyacaklardi hatta beter olurduk millet ittifaki hukumet olsaydi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi! - Son Dakika
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