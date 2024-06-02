İstanbul'da Mayıs Ayında Köprü Geçiş Ücreti Fiyatı En Çok Artan Ürün Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Mayıs Ayında Köprü Geçiş Ücreti Fiyatı En Çok Artan Ürün Oldu

İstanbul\'da Mayıs Ayında Köprü Geçiş Ücreti Fiyatı En Çok Artan Ürün Oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, mayıs ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti fiyatı yüzde 60 artarken, sivri biber fiyatı yüzde 44,57 azaldı. İTO'nun açıkladığı verilere göre, diğer fiyatı artan ürünler arasında bilimsel ve edebi kitap, şehir şebeke suyu, iç çamaşır-kadın, limon, ütü, iç çamaşır-erkek, kabak, çikolata ve çamaşır suyu yer aldı. Fiyatı azalan diğer ürünler ise erik, taze fasulye, domates, bezelye, kıvırcık salata ve yeşil soğan oldu.

02.06.2024 12:09
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İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da mayıs ayında fiyatı en çok artan köprü geçiş ücreti oldu. En çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 44,57 azalan sivri biber oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 147'sinin perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 74 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mayıs ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti fiyatı yüzde 60 arttı

Mayıs ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 60 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 43,75 ile bilimsel ve edebi kitap, yüzde 37,12 ile şehir şebeke suyu, giyim harcamaları grubundan yüzde 29,62 ile iç çamaşır-kadın, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 26,68 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 23,92 ile ütü, giyim harcamaları grubundan yüzde 16,18 ile iç çamaşır-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 15,90 ile kabak, yüzde 13,71 ile çikolata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 13,20 ile çamaşır suyu oldu.

Mayıs ayında sivri biber fiyatı yüzde 44,57 ucuzladı

Mayıs ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 44,57 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 28,38 ile erik, yüzde 25,17 ile taze fasulye, yüzde 24,73 ile domates, yüzde 23,04 ile bezelye, yüzde 9,36 ile kıvırcık salata ve yüzde 9,02 ile yeşil soğan oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Mayıs Ayında Köprü Geçiş Ücreti Fiyatı En Çok Artan Ürün Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Mayıs Ayında Köprü Geçiş Ücreti Fiyatı En Çok Artan Ürün Oldu - Son Dakika
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