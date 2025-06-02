İstanbul'da Mayıs'ta Fiyat Artış ve Azalışları - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Mayıs'ta Fiyat Artış ve Azalışları

02.06.2025 11:04
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Mayıs ayında en çok fiyatı artan ürün kayısı, en çok düşen ürün ise sivri biber oldu.

İstanbul'da mayısta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kayısı, en çok düşen ürün ise sivri biber oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Mayısta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 179'unun fiyatında artış izlenirken, 45 ürünün fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 48,11 ile kayısı olurken, onu yüzde 47,98 ile şehirlerarası otobüs bileti ücretleri, yüzde 18,55 ile limon, yüzde 15,75 ile fındık içi, yüzde 15,65 ile saat ve yüzde 13,73 ile oyuncak izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 11,03 ile makyaj malzemeleri, yüzde 10,74 ile Antep fıstığı, yüzde 10,46 ile bebek maması, yüzde 10,42 ile tablet, yüzde 10,38 ile simit oldu.

Geçen ay elma yüzde 10,28, portakal ücreti yüzde 9,89, karışık kuruyemiş yüzde 9,40, ağız ve diş bakım ürünleri yüzde 9,17 arttı.

Fiyatı en çok düşen ürün sivri biber oldu

Mayısta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 44,86 ile sivri biber olurken, onu yüzde 44,01 ile çarliston biber, yüzde 42,09 ile salatalık, yüzde 39,89 ile taze fasulye, yüzde 37,40 ile patlıcan, yüzde 35,09 ile dolmalık biber takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 29,07 ile kabak, yüzde 20,25 ile kuru soğan, yüzde 17,05 ile yeşil soğan, yüzde 14,78 ile yumurta, yüzde 13,92 ile domates oldu.

Geçen ay sarımsak fiyatı yüzde 12,09, roka yüzde 5,58, kıvırcık yüzde 4,38, çilek yüzde 3,33 geriledi.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Mayıs'ta Fiyat Artış ve Azalışları - Son Dakika

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