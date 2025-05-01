İstanbul'da Nisan Ayı Enflasyonu Yüzde 47,21 - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Nisan Ayı Enflasyonu Yüzde 47,21

İstanbul'da Nisan 2025'te enflasyon aylık yüzde 3,21, yıllık yüzde 47,21 olarak belirlendi.

01.05.2025 17:27
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(İSTANBUL) - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin "İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi"ne göre, aylık enflasyon yüzde 3,21, yıllık enflasyon yüzde 47,21 olarak gerçekleşti.

İTO, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin "İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi"ni açıkladı. İTO verilerine göre, nisan ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,21 olarak gerçekleşti. 2025 Nisan ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 47,21 oldu.

Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 13,59, konut harcamaları grubunda yüzde 6,66, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,22, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 3,93, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,74, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,15, çeşitli mal ve hizmetler Harcama grubunda yüzde 3,12, alkollü

içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 2,29, sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,13, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,03, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,57 artış izlenirken eğitim harcamaları grubunda değişim olmadı.

Nisan ayında en yüksek grup artışı giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda izlendi

İstanbul'da nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; giyim harcamaları grubunda mevsimsel değişime bağlı olarak, konut harcamaları grubunda bazı ürünlerde kamu kaynaklı olarak, haberleşme, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde ise piyasa koşulları bağlı olarak ve gıda harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel değişimlere bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu. Nisan ayında en yüksek grup artışı giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda izlendi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi nisan ayında yüzde 1,46 arttı.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve mart ayında yüzde 2,30 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi nisan ayında yüzde 1,46 arttı.

Nisanda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 7,57, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 1,32, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,87, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,48 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 0,13 artış oldu.

Yıllık ortalama bazda nisan ayı gruplar itibarıyla, inşaat malzemelerinde yüzde 86,86, mensucatta yüzde 69,11, kimyevi maddelerde yüzde 42,57, gıda maddelerinde yüzde 40,57, işlenmemiş maddelerde yüzde 33,41, yakacak ve enerjide yüzde 32,79, madenlerde yüzde 27,18 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Nisan Ayı Enflasyonu Yüzde 47,21 - Son Dakika

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