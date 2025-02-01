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Ekonomi

Hastanelerde fiyat artışı şok etti

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İstanbul'da Ocak 2025'te perakende fiyatları aylık yüzde 5,16, yıllık bazda ise yüzde 48,40 arttı. En yüksek artış Sağlık Harcamaları grubunda yaşanırken, Giyimde azalma gözlendi.

01.02.2025 12:51  Güncelleme: 14:14
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İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Ocak ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 5,16, yıllık bazda yüzde 48,40 arttı.
İstanbul'un Ocak ayı enflasyonu belli oldu. 2025 Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 5,16 olarak gerçekleşti. 2024 Ocak ayına göre 2025 Ocak ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 48,40 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA

2025 Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 18,82, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 10,95, Lokanta ve Oteller grubunda yüzde 8,48, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde 8,47, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 7,80, Konut Harcamaları grubunda yüzde 7,03, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcamaları grubunda yüzde 6,92, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,67, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 3,90 ve Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 0,81 artış izlenirken Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 1,62 azalış izlendi.

GİYİM HARCAMALARI GERİLEDİ

İstanbul'da 2025 Ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Sağlık, Ulaştırma ve Konut Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen resmi fiyat değişimlerinin yanı sıra Gıda, Lokanta ve Oteller ile Eğitim harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı artışların yanında Giyim Harcamaları grubunda yaşanan aşağı yönlü izlenen fiyat değişimleri etkili oldu. 2025 Ocak ayında en yüksek grup artışı Sağlık Harcamaları grubunda (yüzde 18,82), en yüksek azalış Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda (yüzde 1,62) izlendi.

Hastanelerde fiyat artışı şok etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hastanelerde fiyat artışı şok etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Recep Bayram:
    Küba gibi artık ilaçlar karaborsa kaldırım tezgahlarında satılacak galiba oraya doğru gidiyoruz 6 0 Yanıtla
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