İstanbul'da Ocak'ta Fiyat Artışları

Ekonomi

İstanbul'da ocakta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 5,16, toptan fiyatlar ise yüzde 2,83 artış kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndekslerinin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,83 arttı.

İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinin ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 48,40 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde, bir önceki aya göre sağlık harcamaları grubunda yüzde 18,82, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 10,95, lokanta ve oteller grubunda yüzde 8,48, eğitim harcamaları grubunda yüzde 8,47, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 7,80, konut harcamaları grubunda yüzde 7,03, çeşitli mal ve hizmetler harcamaları grubunda yüzde 6,92, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,67, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 3,90 ve alkollü İçecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 0,81 artış, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 1,62 azalış izlendi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksinin ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 38,15, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 51,13 oldu.

Ocak ayında toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,89, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,12, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,38 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,35 artış, madenler grubunda yüzde 0,28 ve kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,07 azalış izlendi. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmedi.

Yıllık ortalama bazda ocak ayı gruplar itibarıyla artışlar sırasıyla, inşaat malzemelerinde yüzde 98,81, mensucatta yüzde 71,72, kimyevi maddelerde yüzde 52,14, gıda maddelerinde yüzde 48,91, yakacak ve enerjide yüzde 43,32, işlenmemiş maddelerde yüzde 39,48, madenlerde yüzde 31,59 oldu.