Sürücüler isyanda! Fiyatlar katlanarak artıyor

İstanbul'da araç sayısının hızla artmasıyla birlikte otopark ihtiyacı da kritik bir noktaya ulaştı. Kent genelinde yaklaşık 6 milyona yakın aracın trafikte dolaştığı megakentte, sürücüler park yeri bulmakta her geçen gün daha fazla zorlanıyor. Özellikle özel otoparkların ücretleri, sürücüler için ciddi bir mali yüke dönüşmüş durumda.

ÖZEL OTOPARKLARDA ÜCRETLER CEP YAKIYOR

NTV'nin haberine göre; son dönemde özel işletmelere ait otoparkların saatlik ücretleri 200 ila 400 TL arasında değişiyor. Üstelik park süresi bir günü aştığında, özellikle lüks semtlerde ücretler bin lirayı geçebiliyor. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Beyoğlu ve Sarıyer gibi merkezi ilçelerde fiyatların daha da yukarı çıktığı gözlemleniyor.

KAMU OTOPARKLARI YETERSİZ KALIYOR

Kamuya ait otoparklar sürücüler için bir nebze de olsa nefes aldırsa da, talebin yüksekliği nedeniyle kısa sürede doluyor. Bu durumda alternatif arayan vatandaşlar, çareyi fahiş fiyatlarla hizmet veren özel otoparklara yönelmekte buluyor.

FİYATLAR BELİRSİZ, TABELA BİLE YOK

Dikkat çeken bir diğer sorun ise fiyat şeffaflığının olmaması. Pek çok özel otoparkta ücret tarifesine dair herhangi bir tabela ya da bilgilendirme yer almıyor. Bu durum, sürücüler için hem sürpriz ödemelere hem de güven kaybına neden oluyor.