Sürücüler isyanda! Fiyatlar katlanarak artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sürücüler isyanda! Fiyatlar katlanarak artıyor

Sürücüler isyanda! Fiyatlar katlanarak artıyor

İstanbul'da özel otopark ücretleri rekor seviyelere ulaştı; saatlik fiyatlar 400 TL'yi, günlük ücretler ise 1.000 TL'yi aşıyor. Kamu otoparklarının yetersiz kalmasıyla sürücüler yüksek maliyetli özel otoparklara mahkum oluyor.

14.05.2025 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da araç sayısının hızla artmasıyla birlikte otopark ihtiyacı da kritik bir noktaya ulaştı. Kent genelinde yaklaşık 6 milyona yakın aracın trafikte dolaştığı megakentte, sürücüler park yeri bulmakta her geçen gün daha fazla zorlanıyor. Özellikle özel otoparkların ücretleri, sürücüler için ciddi bir mali yüke dönüşmüş durumda.

ÖZEL OTOPARKLARDA ÜCRETLER CEP YAKIYOR

NTV'nin haberine göre; son dönemde özel işletmelere ait otoparkların saatlik ücretleri 200 ila 400 TL arasında değişiyor. Üstelik park süresi bir günü aştığında, özellikle lüks semtlerde ücretler bin lirayı geçebiliyor. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Beyoğlu ve Sarıyer gibi merkezi ilçelerde fiyatların daha da yukarı çıktığı gözlemleniyor.

KAMU OTOPARKLARI YETERSİZ KALIYOR

Kamuya ait otoparklar sürücüler için bir nebze de olsa nefes aldırsa da, talebin yüksekliği nedeniyle kısa sürede doluyor. Bu durumda alternatif arayan vatandaşlar, çareyi fahiş fiyatlarla hizmet veren özel otoparklara yönelmekte buluyor.

FİYATLAR BELİRSİZ, TABELA BİLE YOK

Dikkat çeken bir diğer sorun ise fiyat şeffaflığının olmaması. Pek çok özel otoparkta ücret tarifesine dair herhangi bir tabela ya da bilgilendirme yer almıyor. Bu durum, sürücüler için hem sürpriz ödemelere hem de güven kaybına neden oluyor.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürücüler isyanda! Fiyatlar katlanarak artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ers Çky:
    serbest piyasa piyasayı böyle serbest bırakırsan enflasyon da millete pahalılıkta millete. zenginleşenler zaten belli ortada olan yine millete 20 1 Yanıtla
  • Kemal:
    ibb geldiği günden beri feto ve pkk ile organize işler yapmaktan başla bir şey yapmazsa böyle olur. 8 12 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Bekleyin mayıs nisandan ,Haziran da Mayıs tan daha büyük kazıklarla gelecek.Vah başı boş ülkem vah. 8 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    birileri 560 milyarı götürürken bedeli malesef halk ödeyecek. 6 0 Yanıtla
  • Bucak Bodrum:
    Hükümet buna bir düzenleme getirse,alt fiyat,üst fiyatta olmazmı ! 6 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Somut olan "hukumet"siyasi olaylarda cikarina uygun her olayda soyut olan "devlet"m ben derken.. ee boylesi an ve durumlarda da ben devletim.. demiyor. mudahale edip .. anca siyasicilik oyunlarinda guzel dusunceli vatandasin devlet ile hukumeti bir sanmasini kendi cikarina kullaniyor. 2 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    kanunsuzlar ülkesi olduk, Kayseri gibi yerde bile bazı park yerlerinden 150 TL isteniyor.. hükümet belediyeyi göreve davet ediyorum..halkına sahip çık. 2 0 Yanıtla
  • Alex Francis Burchard:
    arabalar çok alan kapıyor. metre kare başı kira perpa da örnek olarak 362-800? aylık. arabalar 2,5x4,5m gibi 11 metre kare diyelim. bu demekli ortalama aylık 5000? makul bir fiyat. ama otoparkta sirkülasyon alanda katarsan, daha 7500-10.000?/ay geliyor. yer değerli İstanbul’da. arabaları depolamak pahalı doğal olarak, şehirler içinde sığamıyor arabalar. 0 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Belediyelerin denetimiyle olmaz bu iş. Devlet acilen el atmalı ve her şehir için 6 aylık Otopark ücret tarifesi çıkarmalı, uymayana cezai yaptırım uygulamalı. Herkes kafasına göre fiyat belirliyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Sarayı’nın 17’nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre’de bulundu Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre'de bulundu
Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın evi kundaklandı İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
DEM Partili Bakırhan’ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım
Yaş çay alım fiyatı belli oldu Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı
PKK’nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran’dan PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
Türk tekstil devi iflas etti Türk tekstil devi iflas etti
Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı
Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış

11:48
’’Bu yıl sıkıntı yaşayacağız’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
11:04
Pazarlık, taviz, af... PKK’nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
10:24
25 yıl sonra tarihi görüşme Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
10:01
Mayıs ayında kar sürprizi Kent merkezi beyaza büründü
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
09:43
Hasan Ekici Gelecek Partisi’nden istifa etti
Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti
16:28
2 yıl men cezası almıştı Alper Potuk için yeni gelişme
2 yıl men cezası almıştı! Alper Potuk için yeni gelişme
16:05
Metin Öztürk’ten TFF’ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
Metin Öztürk'ten TFF'ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
15:57
Ersun Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:50
Bülent Ersoy’dan sahneye damga vuran dans şovu
Bülent Ersoy'dan sahneye damga vuran dans şovu
15:48
Burak Özçivit’e soğuk duş Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
15:45
Galatasaray’a 2.3 milyar TL’lik gelir
Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir
15:42
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 12:14:28. #7.11#
SON DAKİKA: Sürücüler isyanda! Fiyatlar katlanarak artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.